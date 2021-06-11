У канадській провінції усі вакциновані проти COVID-19 стануть учасниками лотереї

Усі вакциновані проти COVID-19 у канадській провінції Манітоба отримають шанс виграти до 100 тисяч доларів.

Про це на пресконференції у Вінніпезі заявив прем’єр-міністр Манітоби Браян Палістер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами посадовця, усі вакциновані автоматично ставатимуть учасниками лотереї, загальний призовий фонд якої становитиме 1,9 млн канадських доларів (близько 1,6 млн дол. США).

“Ми хочемо, аби манітобці зробили щеплення. Чим раніше ми вакцинуємося, тим раніше повернемося до звичного життя. Ця лотерея дає жителям провінції привід швидше отримувати щеплення”, - сказав Палістер.

Читайте також: Канада подвоїть свій внесок до ініціативи COVAX

Він розповів, що лотерея триватиме у два етапи. Перший проведуть для людей, які отримали одну дозу щеплення, а другий - для тих, хто пройшов повний курс. Сума можливого виграшу для повнолітніх становитиме 100 тис. дол, а для тих, кому ще немає 18 років, - 25 тис., які можна буде використати на оплату навчання.

Нагадаємо: наразі близько 70% жителів Манітоби віком від 12 років отримали бодай одну дозу щеплення від COVID-19. Загальне населення провінції становить близько 1,35 млн людей.

Фото: PA Images