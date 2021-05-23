У нью-йоркському метро пропонують вакцинацію за семиденний проїзний

На кількох станціях метро у Нью-Йорку та на залізничних вокзалах відкрилися пункти вакцинації від COVID-19, де для пасажирів, які зроблять щеплення, пропонують безкоштовні проїзні на сім днів або два квитки на приміську електричку.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Для запуску пересувних пунктів вакцинації на восьми станціях департамент транспорту міста співробітничає з департаментом охорони здоров’я та медичними закладами штату Нью-Йорк, ідеться в повідомленні міської влади для ЗМІ. Акція триватиме до 29 травня. Вакцинуватимуть усіх охочих старших 18 років вакциною Johnson & Johnson, яка вводиться одноразово.

Як повідомляв Укрінформ, на вулицях міста роздають запрошення на вакцинацію із вклеєними лотереями, за якими можна виграти від 20 доларів до 5 млн доларів США. Представники служб охорони громадського здоров'я Нью-Йорка ходять по домівках, переконуючи мешканців у необхідності зробити щеплення від ковіду.

На сьогодні у Нью-Йорку майже 60 відсотків дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини. Вакцинація та тестування на COVID-19 у США проводиться безкоштовно.