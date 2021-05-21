Нью-Йорк запустив агітаторів «від дверей до дверей» за вакцинацію від COVID-19

У Нью-Йорку представники служб охорони громадського здоров'я ходять по домівках, переконуючи мешканців у необхідності зробити щеплення від ковіду.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

За інформацією «Нью-Йорк таймз», міська влада залучила волонтерів, а також найняла компанії для проведення роз'яснювальної роботи, переважно в районах проживання афроамериканців та латиноамериканців.

Місто очікує, що з травня по вересень ці компанії щоденно виділятимуть по 700 агітаторів, які ходитимуть «від дверей до дверей», а також проводитимуть агітаційні заходи на вулиці, аби підвищити загальний рівень вакцинації.

За інформацією міської влади, більшу частину витрат на інформаційну кампанію, які можуть сягнути 60 мільйонів доларів, має бути відшкодовано федеральним урядом.

На сьогодні у Нью-Йорку майже 60 відсотків дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини. Водночас темношкірі й латиноамериканці вакцинуються менш активно (відповідно, 33 і 42 відсотки), і попит на вакцину падає.

Відзначається, що серед афроамериканців і латиноамериканців поширений скептицизм щодо безпеки вакцин.

Наступного тижня додаткові пункти вакцинації буде відкрито в аеропортах Нью-Йорка. На вулицях міста роздаватимуться запрошення на вакцинацію із вклеєними лотереями, за якими можна виграти від 20 доларів до 5 млн доларів США.

Вакцинація від COVID-19 у Сполучених Штатах проводиться безкоштовно.