Нью-Йорк запустив агітаторів «від дверей до дверей» за вакцинацію від COVID-19

Нью-Йорк запустив агітаторів «від дверей до дверей» за вакцинацію від COVID-19

Укрінформ
У Нью-Йорку представники служб охорони громадського здоров'я ходять по домівках, переконуючи мешканців у необхідності зробити щеплення від ковіду.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

За інформацією «Нью-Йорк таймз», міська влада залучила волонтерів, а також найняла компанії для проведення роз'яснювальної роботи, переважно в районах проживання афроамериканців та латиноамериканців.

Місто очікує, що з травня по вересень ці компанії щоденно виділятимуть по 700 агітаторів, які ходитимуть «від дверей до дверей», а також проводитимуть агітаційні заходи на вулиці, аби підвищити загальний рівень вакцинації.

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За інформацією міської влади, більшу частину витрат на інформаційну кампанію, які можуть сягнути 60 мільйонів доларів, має бути відшкодовано федеральним урядом.

На сьогодні у Нью-Йорку майже 60 відсотків дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини. Водночас темношкірі й латиноамериканці вакцинуються менш активно (відповідно, 33 і 42 відсотки), і попит на вакцину падає.

Відзначається, що серед афроамериканців і латиноамериканців поширений скептицизм щодо безпеки вакцин.

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Наступного тижня додаткові пункти вакцинації буде відкрито в аеропортах Нью-Йорка. На вулицях міста роздаватимуться запрошення на вакцинацію із вклеєними лотереями, за якими можна виграти від 20 доларів до 5 млн доларів США.

Вакцинація від COVID-19 у Сполучених Штатах проводиться безкоштовно.

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