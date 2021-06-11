Німеччина послаблює з липня коронавірусні обмеження на поїздки

Німеччина скасує з 1 липня попередження про поїздки у країни, у яких рівень захворювання на COVID-19 протягом тижня не перевищує 200 нових випадків на 100 тис. населення.

Як передає Укрінформ, про це заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Читайте також: У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації

"Оскільки у нас в Європі у майбутньому будуть чіткі загальні правила поводження з вакцинованими, тими, хто одужав, та протестованими, ми зможемо зробити наступний крок: через понад рік ми можемо скасувати загальне попередження про поїздки у зони ризику, де рівень семиденного захворювання не перевищує 200. Це діятиме з 1 липня та по всьому світу", - сказав він.

При цьому німецький уряд і надалі застерігатиме громадян від поїздок у країни з високим рівнем поширення коронавірусу та там, де поширені мутації COVID-19.