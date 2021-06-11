У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації

У Німеччині розпочалося покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, за допомогою якого повністю щеплені від коронавірусу жителі країни матимуть змогу засвідчити факт отримання щеплень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана.

За його словами, мета німецького МОЗ - до кінця червня зробити цифровий сертифікат вакцинації доступним для усіх, хто має право на його отримання. А починаючи з липня CovPass можна буде використовувати для поїздок всередині ЄС, планує Шпан.

"Метою є, щоб цей сертифікат вакцинації могли зчитувати також і в Гельсінкі, Амстердамі та на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей", - зауважив міністр.

Вже зараз користувачі у Німеччині можуть завантажувати в крамницях застосунків новий мобільний додаток CovPass. Також у найближчому майбутньому буде оновлений застосунок Corona-Warnapp, в який також можна буде додати цифровий сертифікат вакцинації.

При цьому цифровий сертифікат не буде заміною традиційному паперовому сертифікату вакцинації, який діє у ФРН, а стане лише його доповненням - адже для того, щоб засвідчити отримання повного курсу вакцинації, не доведеться носити з собою паперовий документ.

Подати запит на отримання цифрового сертифіката жителі Німеччини зможуть у центрах вакцинації чи у сімейних лікарів, де їм робили друге щеплення. Крім того, центри вакцинації надсилатимуть цифрові ключі тим, хто вакцинувався. За допомогою ключів можна буде завантажити у мобільний додаток цифровий сертифікат вакцинації. Також його можна буде отримати в аптеках, надавши підтвердження отримання щеплень та документ, який засвідчує особу.

Станом на 10 червня, за даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині повністю вакцинувалися від коронавірусу 19,9 млн осіб. 39,1 млн - отримали щонайменше одну дозу вакцини, що відповідає 47% від усього населення країни.

За даними сайту Worldometer, у Німеччині з початку пандемії зафіксували понад 3,7 млн випадків коронавірусу, зокрема 90,2 тис. смертей та понад 3,5 млн одужань.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.

Фото: Daniel Schäfer / dpa