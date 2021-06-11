У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана.
За його словами, мета німецького МОЗ - до кінця червня зробити цифровий сертифікат вакцинації доступним для усіх, хто має право на його отримання. А починаючи з липня CovPass можна буде використовувати для поїздок всередині ЄС, планує Шпан.
"Метою є, щоб цей сертифікат вакцинації могли зчитувати також і в Гельсінкі, Амстердамі та на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей", - зауважив міністр.
Вже зараз користувачі у Німеччині можуть завантажувати в крамницях застосунків новий мобільний додаток CovPass. Також у найближчому майбутньому буде оновлений застосунок Corona-Warnapp, в який також можна буде додати цифровий сертифікат вакцинації.
При цьому цифровий сертифікат не буде заміною традиційному паперовому сертифікату вакцинації, який діє у ФРН, а стане лише його доповненням - адже для того, щоб засвідчити отримання повного курсу вакцинації, не доведеться носити з собою паперовий документ.
Подати запит на отримання цифрового сертифіката жителі Німеччини зможуть у центрах вакцинації чи у сімейних лікарів, де їм робили друге щеплення. Крім того, центри вакцинації надсилатимуть цифрові ключі тим, хто вакцинувався. За допомогою ключів можна буде завантажити у мобільний додаток цифровий сертифікат вакцинації. Також його можна буде отримати в аптеках, надавши підтвердження отримання щеплень та документ, який засвідчує особу.
Станом на 10 червня, за даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині повністю вакцинувалися від коронавірусу 19,9 млн осіб. 39,1 млн - отримали щонайменше одну дозу вакцини, що відповідає 47% від усього населення країни.
За даними сайту Worldometer, у Німеччині з початку пандемії зафіксували понад 3,7 млн випадків коронавірусу, зокрема 90,2 тис. смертей та понад 3,5 млн одужань.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.
Фото: Daniel Schäfer / dpa