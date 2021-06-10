Естонія вводить цифрові COVID-сертифікати за стандартами Євросоюзу

Естонія відсьогодні запроваджує цифрові сертифікати щеплення проти коронавірусу відповідно до стандарту ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ERR.

Віднині естонці можуть отримати цифрові сертифікати вакцинації для подорожей за кордон, які відповідають стандартам ЄС, на спеціальному порталі "Patient Portal".

Раніше запроваджені національні сертифікати про щеплення не втрачають чинності.

Новий сертифікат можна створити на порталі пацієнта та завантажити у свій мобільний пристрій або роздрукувати.

Як повідомлялося, естонський уряд затвердив пом'якшення коронавірусних обмежень з 11 червня та дозволив одноденні поїздки до країни без самоізоляції з 1 липня.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 175 231 926 випадків COVID-19, зокрема 3 778 632 летальні, одужали 158 756 503 особи.