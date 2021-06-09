Українці для подорожей за кордон зможуть користуватися двома документами про вакцинацію – Шмигаль

Українці для подорожей зможуть використовувати як ковід-сертифікат, так і Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"Уряд України домовляється з іншими країнами, щоб наші громадяни змогли безперешкодно перетинати кордони та подорожувати. Які документи українці зможуть використовувати як підтвердження вакцинації? Перший — це Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Другий — так званий "ковідний сертифікат" або "імунний паспорт", - сказав Шмигаль

Прем'єр додав, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

"Ковідний сертифікат" або "імунний паспорт", за словами прем'єр-міністра ще перебуває на стадії розробки та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ.

"Орієнтовно плануємо запуск на липень. Сертифікат можна буде отримати як у паперовій формі в закладах охорони здоров’я, так і в електронній — в закладах охорони здоров’я і через додаток Дію. Крім того, документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19 та наявність антитіл", - сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що з 9 червня всі регіони України перейшли до зеленої зони епіднебезпеки та додав, що Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, на червень в Україні доступні для вакцинації 3,9 млн доз вакцини від COVID-19.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 53 161 особу. З них вакциновано першою дозою – 43 925 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 9 236 осіб

За даними МОЗ, станом на 9 червня в жодному регіоні не перевищений рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок з киснем. Рівень захворюваності становить 74 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 16 областях цей показник нижчий за визначений.

Фот: КМУ