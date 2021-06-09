COVID-сертифікати ЄС вводять у дію з 1 липня

Європейський парламент сьогодні під час пленарного засідання у Страсбурзі ухвалив регуляторні правила щодо застосування цифрових COVID-сертифікатів ЄС, що відкриває шлях до початку їх офіційного застосування у всіх країнах Євросоюзу з 1 липня поточного року.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу на сайті Європейського парламенту.

«Депутати завершили сьогодні законодавчу роботу над пакетом щодо цифрових COVID-сертифікатів ЄС, з метою полегшити подорожі в межах ЄС та сприяти економічному відродженню. Під час пленарного засідання регуляторні правила… були ухвалені 546-ма голосами «за», 93 – «проти», 46 – утрималися», - йдеться у повідомленні.

Європарламент нагадує, що ці сертифікати видаватимуться безоплатно органами національної влади країн-членів та будуть доступними у паперовому та у цифровому форматах, при цьому обидві форми міститимуть індивідуальний QR-код. Документ буде слугувати особистим підтвердженням для особи в тому, що вона пройшла вакцинацію проти COVID-19, має нещодавні негативні результати тестів на наявність інфекції, або набула природного імунітету після подолання хвороби.

Дані таких сертифікатів, які є «триєдиним» документом, застосовуватимуться та будуть розпізнаватися в єдиній системі по усьому Європейському Союзу, що має дозволити уникнути випадків шахрайства та підробок.

Ця система набуде повної дієздатності з 1 липня 2021 року, термін її дії визначений у 12 місяців.

Як зазначається, ці цифрові сертифікати не є передумовою для свободи руху, і не мають вважатися як документи для подорожі. Водночас наявність такого сертифікату означатиме, що на його носія національні уряди країн-членів ЄС не можуть накладати додаткові обмеження, такі як вимоги проходження карантину, самоізоляції, або додаткових тестів на наявність інфекції.

Держави-члени можуть застосовувати такі обмеження знову лише у випадку надзвичайних загроз громадському здоров'ю, що «доведені науковими висновками ECDC (Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності – ред.). При цьому вони мають інформувати про таке рішення інші країни ЄС, принаймні, за 48 годин до початку його застосування, широка громадськість має знати про такі нові обмеження не менше ніж за 24 години до їх застосування.

Всі країни ЄС зобов’язані визнавати дію сертифікатів, що містять інформацію про вакцинацію з використанням вакцин, ухвалених ЕМА (Європейське агентство з лікарських засобів). При цьому рішення щодо прийнятності сертифікатів щодо вакцинації іншими вакцинами належить до компетенції національних урядів країн ЄС, які мають ґрунтувати свої рішення на національних правових нормах або на рекомендаціях ВООЗ щодо переліку вакцин, дозволених для використання в умовах надзвичайної ситуації.

В повідомленні окремо наголошується, що цифрові COVID-сертифікати ЄС будуть розроблятися із дотриманням європейського законодавства щодо захисту особистих даних. Всі дані, що містяться у сертифікаті, будуть перевірятися виключно уповноваженими органами онлайн, тож ці документи не розкриватимуть жодних персональних даних носія.

Ухвалені сьогодні Європарламентом регуляторні правила мають бути формально затверджені Радою ЄС та оприлюднені в Офіційному журналі ЄС, після чого набудуть чинності з 1 липня 2021 року.

Як вже повідомлялося, Рада ЄС і Європейський парламент усього кілька тижнів тому дійшли політичної згоди про запровадження так званих цифрових COVID-сертифікатів ЄС, які міститимуть інформацію про отриману вакцинацію, про набутий імунітет після перенесеної хвороби або дані про тестування на наявність інфекції. Ці документи опрацьовані за прискореною процедурою, щоб забезпечити свободу руху між країнами ЄС у літній період та сприяти нормалізації роботи Спільного ринку ЄС.