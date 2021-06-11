Скандал у Португалії: Посольству РФ «злили» дані організаторів акції на підтримку Навального

Міський голова Лісабону Фернандо Медіна публічно попросив вибачення після того, як стало відомо, що міська влада передала особисті дані учасників акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального посольству РФ у Португалії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Publico.

Згідно з португальським законодавством організатори акції на підтримку Навального у Лісабоні подали до мерії контактні дані кількох організаторів. Ці дані потім передаються до поліції.

Троє організаторів акції протесту звернулися до міської ради з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства РФ у Лісабоні. Вони надали різні особисті дані, зокрема імена, адресу проживання тощо. Згодом португальським ЗМІ стало відомо, що мерія відправила ці дані російському посольству.

"Сумна з усіх боків помилка, якої не мало статися: у посольство були передані дані особистого характеру", - сказав Медіна.

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Він додав, що особисто розмовляв з організаторами події, виправдовуючи інцидент тим, що ця інформація була передана бюрократичним шляхом в організацію, де планувалося проведення демонстрації. В цьому випадку це було посольство РФ.

"Це була бюрократична помилка. У цьому випадку інформація не могла та не повинна була передаватися", - сказав міський голова.

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Раніше президент Португалії Марсело Ребело де Соуза також заявив, що вважає обмін даними активістів з владою РФ "прикрою помилкою".