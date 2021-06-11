Скандал у Португалії: Посольству РФ «злили» дані організаторів акції на підтримку Навального
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Publico.
Згідно з португальським законодавством організатори акції на підтримку Навального у Лісабоні подали до мерії контактні дані кількох організаторів. Ці дані потім передаються до поліції.
Троє організаторів акції протесту звернулися до міської ради з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства РФ у Лісабоні. Вони надали різні особисті дані, зокрема імена, адресу проживання тощо. Згодом португальським ЗМІ стало відомо, що мерія відправила ці дані російському посольству.
"Сумна з усіх боків помилка, якої не мало статися: у посольство були передані дані особистого характеру", - сказав Медіна.
Він додав, що особисто розмовляв з організаторами події, виправдовуючи інцидент тим, що ця інформація була передана бюрократичним шляхом в організацію, де планувалося проведення демонстрації. В цьому випадку це було посольство РФ.
"Це була бюрократична помилка. У цьому випадку інформація не могла та не повинна була передаватися", - сказав міський голова.
Раніше президент Португалії Марсело Ребело де Соуза також заявив, що вважає обмін даними активістів з владою РФ "прикрою помилкою".