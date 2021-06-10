Російський суд визнав екстремістськими організаціями ФБК та штаби Навального

Мосміськсуд під час засідання в закритому режимі визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Новую газету".

"Рішенням суду ліквідовані некомерційні організації ФБК і ФЗПГ, заборонена діяльність громадського руху "Штаби Навального". Суд постановив, що рішення про припинення діяльності організацій підлягає негайному виконанню", - йдеться в повідомленні.

При цьому суд відмовився розсекретити матеріали позову прокуратури до ФБК про визнання фонду екстремістським. В ході розгляду прокуратура як докази у справі надала судді порожні листи. Захист зажадав вилучити їх з матеріалів справи.

Сам Навальний вже прокоментував це рішення.

«Ми не назва, не папірець і не офіс. Ми - група людей, які об'єднують і організовують тих громадян Росії, хто проти корупції, за чесні суди і рівність всіх перед законом. Таких - мільйони. Ви - такі. Поки ви є, і ми нікуди не дінемося», - йдеться в публікації.

Нагадаємо: прокуратура Москви 16 квітня подала позов в Мосміськсуд з вимогою визнати екстремістськими організації ФБК, Фонд захисту прав громадян та «Штаби Навального» «у зв'язку з фактичним здійсненням ними екстремістської діяльності» для, як стверджують силовики, «створення умов для зміни основ конституційного ладу», в тому числі з використанням сценарію «кольорової революції»