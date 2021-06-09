Отруйники Навального два роки тому імовірно намагалися вбити поета Бикова – Bellingcat

Імовірне отруєння у 2019 році російського письменника та поета Дмитра Бикова, опозиційно налаштованого до чинної влади РФ, схоже на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні Bellingcat.

Журналісти Bellingcat та їхні партнери-розслідувачі виявили низку поїздок літаками та потягами співробітників двох підрозділів ФСБ, які за часовим проміжком збіглися з поїздками Бикова. Один із цих співробітників працював у Другій службі ФСБ Росії, яка відповідає за протидію тероризму, екстремізму та внутрішньополітичним загрозам, а інший - в Інституті криміналістики.

Зазначається, що поїздки співробітників ФСБ, які працювали під прикриттям, відбувались у період з травня 2018 року по квітень 2019 року.

Так, 12 квітня 2019 року вони прибули до Новосибірська, випередивши приїзд Бикова з лекційним туром до Сибіру на кілька годин. 13 квітня 2019 року співробітники ФСБ залишились у Новосибірську одночасно з Биковим, а наступного ранку виїхали до Москви, причому квитки, вони замовили в останню хвилину, пишуть розслідувачі.

Наступного дня Биков вилетів до Єкатеринбурга, а потім – до Уфи. Під час польоту до другого міста йому раптово стало зле, він знепритомнів одразу після посадки літака. Биков пробув у комі п'ять днів. Спочатку лікарі діагностували набряк мозку та критичний рівень глюкози в крові. Бикова підключили до апарату штучної вентиляції легенів і лікували симптоматично за допомогою антибіотиків широкого спектру дії проти невідомого джерела «бактеріального отруєння».

Після наполегливого втручання колег по «Новой газете», і, попри перешкоди з боку влади, Бикова перевезли до московського неврологічного інституту, де він прийшов до тями 20 квітня 2019 року. Протягом наступного тижня його стан покращився, і він був виписаний через шість днів. Причина раптової хвороби Бикова досі залишається невстановленою.

Експерти з хімічної зброї, до яких звертався Bellingcat, підтвердили, що симптоми, схожі на ті, що були у Бикова можуть бути обґрунтовано пояснені неврологічними наслідками отруєння органофосфатами.

«Випадок ймовірного отруєння Дмитра Бикова надзвичайно схожий на випадок з Олексієм Навальним, включаючи тривалий період стеження ФСБ, присутність тих самих співробітників ФСБ біля жертви незадовго до отруєння, появу симптомів та впадіння в кому під час польоту та перешкоджання влади переведенню жертви до більш сучасного медичного закладу», – вважають журналісти-розслідувачі.

Раніше джерела з розвідки країн Заходу повідомили, що Друга служба ФСБ Росії стоїть за отруєнням російського політика Олексія Навального у серпні 2020 року.

Автори спільного розслідування - The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального скоїла в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Як повідомляв Укрінформ, Навальному стало зле в літаку 20 серпня дорогою з Сибіру до Москви. Його поклали до лікарні в Омську, а за два дні доправили до Берліна. Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Згідно з інформацією, що надійшла з клініки «Шаріте», Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи інгібіторів холінестерази. У неї входять як органофосфати, так і інші субстанції.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ в маніпулюванні фактами та в політизації справи.

Биков раніше виступав проти анексії Криму Росією і її інтервенції на сході України, а також протестував проти ув'язнення в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Фото: vk.com/dlbykov