Злочини спецслужб РФ за сім років: у Конгресі США розповіли про розслідування Bellingcat
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив провідний дослідник Росії Bellingcat Христо Грозєв, який виступив як свідок на слуханнях «Розуміння авторитаризму та клептократії в Росії», що відбулися в четвер у Комітеті закордонних справ Палати представників США.
«Тільки за останні сім років Bellingcat розслідував більш як півтора десятка злочинів… У всіх цих випадках наш аналіз показав, що злочини були сплановані і здійснені російськими спецслужбами», - сказав Грозєв.
Багато з цих злочинів були скоєні за межами території РФ, переважно це замахи на життя або акти саботажу, пояснив він. За більшістю з них стоїть російська військова розвідка – так зване ГРУ. Ідеться, зокрема, про організацію вибухів на складах боєприпасів, у тому числі в Чехії наприкінці 2014 року, внаслідок яких загинули мирні жителі, замахи на життя болгарського виробника зброї Еміліана Гебрева та двох інших громадян Болгарії у 2015 році, вибухи на кількох болгарських складах зброї, призначеної для експорту в Грузію та Україну, отруєння Сергія і Юлії Скрипалів та Дона Стерджеса у Великій Британії 2018 року.
Усі ці вбивства й теракти вчинені безпосередньо під керівництвом ГРУ. Виконавці отримали за них нагороди в Росії, зазначив дослідник.
«Ми виявили понад 30 членів угрупування, які за останнє десятиліття здійснили сотні поїздок по Європі та світу з фіктивними посвідченнями особи, виданими урядом», - сказав він.
У 2019 році Bellingcat зі своїми партнерами також виявили докази причетності ФСБ до убивства у Берліні в серпні 2019 року громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.
Розслідування виявили проксі-структуру, яка проводила закордонні операції під керівництвом ФСБ, яку не без іронії називають «службою боротьби з тероризмом і екстремізмом», сказав дослідник. Ця проксі-структура, за його словами, діє під прикриттям так званої групи компаній «Вимпел», що маскується під приватну охоронну фірму, яка належить колишнім офіцерам ФСБ. «Насправді вона є загоном убивць, що виконує замовлення ФСБ так само як і оперативники ГРУ, члени якого отримали найвищі військові нагороди Росії і пересуваються по світу з виданими урядом фейковими посвідченнями», - додав він.
Дослідники Bellingcat показали існування програми убивств усередині країни, здійснюваними підрозділом ФСБ, часто у співпраці з іншою структурою ФСБ - науково-технічною службою, яка надає допомогу з використання хімічної зброї та маскування його слідів. Саме ці два підрозділи ФСБ, очевидно, спланували і вчинили отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року, зазначив Грозєв.
Члени тих самих груп ФСБ вели систематичне стеження за іншими, щонайменше п'ятьма, громадянами РФ, які врешті були отруєні невстановленими хімічними речовинами, і принаймні троє з них померли, додав він. Серед жертв були політичні опозиціонери, зокрема Володимир Кара-Мурза, який був отруєний щонайменше двічі, а також інші російські журналісти та правозахисники. Розслідування показують розгортання російської програми розробки й виготовлення заборонених токсинів та нервово-паралітичних речовин в обхід Росією зобов'язань відповідно до Конвенції про хімічну зброю.