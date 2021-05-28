Злочини спецслужб РФ за сім років: у Конгресі США розповіли про розслідування Bellingcat

За останні сім років вебресурс журналістських розслідувань Bellingcat викрив більш як півтора десятка злочинів за участю російських спецслужб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив провідний дослідник Росії Bellingcat Христо Грозєв, який виступив як свідок на слуханнях «Розуміння авторитаризму та клептократії в Росії», що відбулися в четвер у Комітеті закордонних справ Палати представників США.

«Тільки за останні сім років Bellingcat розслідував більш як півтора десятка злочинів… У всіх цих випадках наш аналіз показав, що злочини були сплановані і здійснені російськими спецслужбами», - сказав Грозєв.

Багато з цих злочинів були скоєні за межами території РФ, переважно це замахи на життя або акти саботажу, пояснив він. За більшістю з них стоїть російська військова розвідка – так зване ГРУ. Ідеться, зокрема, про організацію вибухів на складах боєприпасів, у тому числі в Чехії наприкінці 2014 року, внаслідок яких загинули мирні жителі, замахи на життя болгарського виробника зброї Еміліана Гебрева та двох інших громадян Болгарії у 2015 році, вибухи на кількох болгарських складах зброї, призначеної для експорту в Грузію та Україну, отруєння Сергія і Юлії Скрипалів та Дона Стерджеса у Великій Британії 2018 року.

Усі ці вбивства й теракти вчинені безпосередньо під керівництвом ГРУ. Виконавці отримали за них нагороди в Росії, зазначив дослідник.

«Ми виявили понад 30 членів угрупування, які за останнє десятиліття здійснили сотні поїздок по Європі та світу з фіктивними посвідченнями особи, виданими урядом», - сказав він.

У 2019 році Bellingcat зі своїми партнерами також виявили докази причетності ФСБ до убивства у Берліні в серпні 2019 року громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Розслідування виявили проксі-структуру, яка проводила закордонні операції під керівництвом ФСБ, яку не без іронії називають «службою боротьби з тероризмом і екстремізмом», сказав дослідник. Ця проксі-структура, за його словами, діє під прикриттям так званої групи компаній «Вимпел», що маскується під приватну охоронну фірму, яка належить колишнім офіцерам ФСБ. «Насправді вона є загоном убивць, що виконує замовлення ФСБ так само як і оперативники ГРУ, члени якого отримали найвищі військові нагороди Росії і пересуваються по світу з виданими урядом фейковими посвідченнями», - додав він.

Дослідники Bellingcat показали існування програми убивств усередині країни, здійснюваними підрозділом ФСБ, часто у співпраці з іншою структурою ФСБ - науково-технічною службою, яка надає допомогу з використання хімічної зброї та маскування його слідів. Саме ці два підрозділи ФСБ, очевидно, спланували і вчинили отруєння Олексія Навального в серпні 2020 року, зазначив Грозєв.

Члени тих самих груп ФСБ вели систематичне стеження за іншими, щонайменше п'ятьма, громадянами РФ, які врешті були отруєні невстановленими хімічними речовинами, і принаймні троє з них померли, додав він. Серед жертв були політичні опозиціонери, зокрема Володимир Кара-Мурза, який був отруєний щонайменше двічі, а також інші російські журналісти та правозахисники. Розслідування показують розгортання російської програми розробки й виготовлення заборонених токсинів та нервово-паралітичних речовин в обхід Росією зобов'язань відповідно до Конвенції про хімічну зброю.