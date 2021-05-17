Орендатор складів у Врбетице міг контактувати з російськими ГРУшниками — ЗМІ

Керівник групи IMEX, яка орендувала склади боєприпасів, що вибухнули в 2014 році, а наразі стали причиною дипломатичної «війни» між Чехію і Росією, міг контактувати з агентами ГРУ Чепігою і Мішкіним.

Про це повідомляють чеське радіо iRozhlas і журнал Respekt з посиланням на осіб, знайомих з ходом розслідування, передає Укрінформ.

«За день до вибуху у Врбетице Петр Бернатік-молодший, керівник фірми Imex Group, знаходився біля готелю Corrado в Остраві, про що свідчать дані його мобільного телефона», - йдеться у статті.

Саме в цьому готелі в цей час, 15 жовтня 2014 року, перебували російські агенти ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін (зареєстровані як Олександр Петров і Руслан Боширов), яких підозрюють у причетності до вибуху на складі боєприпасів. У районі готелю (у радіусі 100 метрів) Бернатік пробув близько 40 хвилин.

Що саме Бернатік робив навколо готелю того дня і чому він туди поїхав, незрозуміло, сам він усе заперечує, чому його телефон (дані з якого є в розпорядженні детективів) показав 40-хвилинну зупинку, пояснити не може.

Втім, це не єдина підозріла обставина поведінки Бернатіка незадовго до вибуху. З готелю він прибув прямо до Врбетице, де, за свідченнями свідків, зупинився біля воріт і повідомив, що приїхав один, що, за словами персоналу, було вкрай незвично. До цього він рідко оглядав товар, а коли це траплялося, його завжди супроводжував ще хтось.

Після цього Бернатік-молодший пробув на складах близько трьох годин. Нікого зі службовців та тимчасових робітників там не було, хоча компанія готувала велику партію для експедиції саме цього тижня. Працівникам, які працювали у комплексі за сумісництвом, 15 жовтня 2014 року було надано неочікуваний вихідний. Фактом є те, що за день до вибуху на складах IMEX не було тимчасових працівників. Обставини цієї справи важко з’ясувати, адже людина, яка, мовляв, давала їм вихідний сама або за розпорядженням керівника, загинула під час вибуху (разом з іншим чоловіком) 16 жовтня.

Незвична поведінка власника бізнесу привернула увагу поліцейських під час розслідування справи. У лютому цього року Петра Бернатіка-молодшого затримали на 48 годин, у його будинку та офісі фірми було проведено обшук. Затримання бізнесмена вказує на те, що поліція бере його не лише як свідка, але й підозрює, що він щось приховує у зв'язку з вибухом. Зокрема, слідчі кримінальних служб та спецслужби розслідують, чи допомагав він російським агентам дістатися до приміщення у Врбетице.

Як нещодавно повідомляли Respekt і Bellingcat, щонайменше 8 членів російського секретного підрозділу 29155, який підпорядковується ГРУ, могли бути причетними до двох вибухів у Врбетице у 2014 році. В операції, можливо, брав участь і безпосередньо командир підрозділу генерал-майор Андрій Авер’янов.

Чеські поліція і спецслужби працюють з версією, що метою підривників був товар болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, який поставляв зброю, зокрема, Україні.

Президент Чехії Мілош Земан, як повідомляв Укрінформ, напередодні заявив, що продовжує зважувати на дві версії подій 7-річної давнини: російський слід і недбале поводження з технікою безпеки на складах.

Росія через висилання з Праги десятків російських дипломатів, серед яких чимало працівників спецслужб СЗР і ГРУ, внесла Чеську Республіку разом зі США до переліку недружніх країн.

Фото: iROZHLAS.cz