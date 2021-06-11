Польща послаблює карантин: дозволять більше людей в ресторанах та спортзалах

Уряд Польщі далі послаблює карантинний режим у країні: з 13 червня у культових спорудах може бути зайнято до 50% місць, а з 26 червня – готелі та ресторани зможуть приймати відвідувачів на 75% своїх можливостей.

Про це повідомили у четвер під час спільної пресконференції у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми пом’якшуємо обмеження на період відпусток і узгоджуватимемо це з кількістю інфікованих”,- повідомив Моравецький.

Він зазначив, що в костелах з 13 червня може бути зайнято половину сидячих місць.

З 13 червня у Польщі буде відновлено роботу гастрономічних об’єктів в кінотеатрах, театрах, концертних залах та інших закладах культури.

За словами глави польського уряду, з 26 червня під час конференцій та ярмарків чинний ліміт 1 особи на 15 кв. метрів буде зменшено до 10-ти кв. м на одну особу. Це ж стосуватиметься бібліотек, виставок, спортзалів і фітнес-центрів.

Водночас під час масових подій та концертів у спортивних залах з 26 червня може бути зайнято 50% місць.

В готелях та відпочинкових центрах кількість зайнятих місць буде збільшено до 75% місць. При цьому, до цих лімітів не включатимуться діти до 12-ти років.

У ресторанах та кафе кількість зайнятих місць також буде збільшено до 75%, а з 26 червня відновлять роботу нічні клуби та дискотеки з лімітом до 150-ти осіб.

Як відомо, за минулу добу у Польщі інфікувалося коронавірусом 382 особи, померли 84 людини.

Від початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалися понад 2,8 осіб, померли понад 74,4 тис.

Фото: АА