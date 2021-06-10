Данія послаблює карантин – матчі Євро-2020 відвідає більше уболівальників

Данія відмовиться від використання захисних масок та дозволить додатковим 9 тис. вболівальникам відвідати футбольні матчі чемпіонату Європи у Копенгагені, заявили в уряді країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з новим урядовим планом, 25 тис. вболівальників зможуть відвідати матчі чемпіонату Європи з футболу, які відбуватимуться у Копенгагені, замість 16 тис. вболівальників, як планувалося раніше.

Окрім того, з 14 червня маски більше не будуть обов'язковими у публічному просторі, за винятком пасажирів громадського транспорту, а ресторанам та барам дозволять поступово продовжувати години роботи.

"Поширення хвороби на стабільному рівні, тоді як вакцинація данців відбувається швидкими темпами", - йдеться у заяві міністра юстиції Данії Ніка Геккерупа.

За даними Worldometer, станом на 10 червня у світі зафіксували 175 231 926 випадків COVID-19, зокрема, 3 778 632 летальні, одужали 158 756 503 особи.