Де дивитися футбольне Євро-2020

З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи відбудеться фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

Право на показ усіх матчів Євро в Україні має компанія "Медіа Група Україна", до складу якої входять телеканали "Футбол 1/2/3" та "Україна", передає Укрінформ.

Як повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов, на кожному з трьох каналів будуть свої «фішки», і глядачі зможуть вибрати, що дивитися на свій смак.

«На Футбол 1» проходитиме трансляція матчів у класичному варіанті. На "Футбол 3" зберуться експерти та гості. Програма матиме називу FUN TALK. Вона виходитиме під час матчу і глядачі зможуть дивитися поєдинок разом з ведучими та гостями студії. Картинку матчу глядачі не бачать, але студія коментує гру. На каналі "Футбол 2" можна подивитися і матч, і програму FUN TALK. Глядачі зможуть брати участь у спілкуванні.

О 10.00 розпочинатиметься Футбол NEWS. Далі йде програма HIGHTLIGHT SHOW. Там можна побачити всі найцікавіші фрагменти матчів. З 14.00 розпочинається програма EURO NON STOP - аналітична студія за участю експертів і журналістів. Вони обговорюватимуть поєдинки, які стартують о 16.00. Програма "Великий футбол" транслюватиметься щовечора о 00.00.

Програма трансляцій стартових матчів Євро 2020:

11 червня, п'ятниця

Група А. Туреччина - Італія (22.00). "Футбол 1", "Україна"

12 червня, субота

Група А. Уельс - Швейцарія (16.00). "Футбол 1"

Група В. Данія - Фінляндія (19.00). "Футбол 1"

Група В. Бельгія - Росія (22.00). "Футбол 1", "Україна"

13 червня, неділя

Група D. Англія - ​​Хорватія (16.00). "Футбол 1"

Група С. Австрія - Північна Македонія (19.00). "Футбол 1"

Група С. Нідерланди - УКРАЇНА (22.00). "Футбол 1", "Україна".

Додамо, що окрім матчу з Нідерландами, збірна України зіграє на груповому етапі Євро-2020 проти національних команд Австрії та Північної Македонії.

Фото: uefa.com.