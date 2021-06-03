Матч Нідерланди – Україна транслюватимуть на НСК «Олімпійський»
Укрінформ
Приходь дивитися великий футбол на великому екрані.
13 червня на НСК «Олімпійський» покажуть перший матч збірної України на чемпіонаті Європи. Наша команда зіграє проти Нідерландів в Амстердамі, і у тебе є можливість підтримати збірну на трибунах разом з іншими фанатами.
Трансляція матчу відбудеться з ініціативи Parimatch - першого ліцензійного букмекера України та офіційного партнера збірної, а також за підтримки ФК «Шахтар».
Тебе чекають комфортні умови перегляду, фудкорт з їжею і напоями, розважальна програма з можливістю виграти круті призи, і, звичайно ж, атмосфера справжнього свята на стадіоні.
Квитки можна придбати за посиланням.
Зарядимо збірну на перемогу разом!