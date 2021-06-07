Усі 11 футбольних арен Євро-2020
Турнір пройде в експериментальному форматі - матчі прийматимуть 11 стадіонів 11-ти міст Старого Світу. Усі поєдинки проходитимуть за присутності глядачів на трибунах, передає Укрінформ.
Головною ареною фінальної стадії Євро-2020 є лондонський стадіон «Вемблі». Тут зіграють вісім матчів, включаючи гру 1/8 фіналу, обидва півфінали та фінал. Місткість арени - 90 тисяч глядачів. Лондон підтвердив мінімальну у зв'язку з коронавірусом допустимість на ігри у розмірі 25 відсотків місць на кожен із трьох матчів групового етапу та поєдинок 1/8 фіналу.
«Гемпден Парк», Глазго (Шотландія).
Місткість - 51 866, допустимість - 25-45 відсотків.
Три зустрічі групового етапу і матч 1/8 фіналу.
«Йоган Кройф Арена», Амстердам (Голландія).
Місткість - 54 990. Допустимість - 25-45 відсотків.
В Амстердамі пройдуть три матчі групи С, в якій виступає збірна України: 13 червня. Нідерданди - Україна, 17 червня. Нідерланди - Австрія, 21 червня. Північна Македонія - Нідерланди. На «Йоган Кройф Арені» також відбудеться одна зустріч 1/8 фіналу.
«Національний стадіон», Бухарест (Румунія).
Місткість - 55 600, допустимість - 25-45 відсотків.
Три поєдинки групового етапу і матч 1/8 фіналу - зокрема, поєдинки квартету С Австрія - Північна Македонія (13 червня), Україна - Північна Македонія (17 червня) та Україна - Австрія (21 червня).
«Паркен», Копенгаген (Данія).
Місткість - 28 365 допустимість - 25-45 відсотків.
Три групові матчі, одна зустріч 1/8 фіналу.
«Санкт-Петербург» (Росія).
Місткість - 68 134, допустимість - 50 відсотків.
Шість ігор групового етапу і один з чвертьфіналів.
«Ла-Картуха», Севілья (Іспанія).
Місткість - 60 000, допустимість - 25-45 відсотків.
Три поєдинки групової стадії і матч 1/8 фіналу.
«Альянц Арена», Мюнхен (Німеччина).
Місткість - 75 000, допустимість - 22 відсотки.
Три групові матчі та один на стаді чвертьфіналів.
«Пушкаш Арена», Будапешт (Угорщина).
Місткість - 67 215, допустимість - 100 відсотків (із суворими правилами входу на стадіон).
Три зустрічі групового етапу і матч 1/8 фіналу.
«Олімпійський стадіон», Баку (Азербайджан).
Місткість - 68 700, допустимість - 50 відсотків.
Три групові матчі та один чвертьфінал.
«Стадіо Олімпіко», Рим (Італія).
Місткість - 72 698, допустимість - 25-45 відсотків.
Три матч групового етапу (в тому числі поєдинок відкриття турніру Туреччина - Італія, 11 червня) та одна зустріч 1/4 фіналу.
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