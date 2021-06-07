Усі 11 футбольних арен Євро-2020

З 11 червня по 11 липня на футбольних полях Європи відбудеться фінальна стадія чемпіонату континенту-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.

Турнір пройде в експериментальному форматі - матчі прийматимуть 11 стадіонів 11-ти міст Старого Світу. Усі поєдинки проходитимуть за присутності глядачів на трибунах, передає Укрінформ.

Головною ареною фінальної стадії Євро-2020 є лондонський стадіон «Вемблі». Тут зіграють вісім матчів, включаючи гру 1/8 фіналу, обидва півфінали та фінал. Місткість арени - 90 тисяч глядачів. Лондон підтвердив мінімальну у зв'язку з коронавірусом допустимість на ігри у розмірі 25 відсотків місць на кожен із трьох матчів групового етапу та поєдинок 1/8 фіналу.

«Гемпден Парк», Глазго (Шотландія).

Місткість - 51 866, допустимість - 25-45 відсотків.

Три зустрічі групового етапу і матч 1/8 фіналу.

«Йоган Кройф Арена», Амстердам (Голландія).

Місткість - 54 990. Допустимість - 25-45 відсотків.

В Амстердамі пройдуть три матчі групи С, в якій виступає збірна України: 13 червня. Нідерданди - Україна, 17 червня. Нідерланди - Австрія, 21 червня. Північна Македонія - Нідерланди. На «Йоган Кройф Арені» також відбудеться одна зустріч 1/8 фіналу.

«Національний стадіон», Бухарест (Румунія).

Місткість - 55 600, допустимість - 25-45 відсотків.

Три поєдинки групового етапу і матч 1/8 фіналу - зокрема, поєдинки квартету С Австрія - Північна Македонія (13 червня), Україна - Північна Македонія (17 червня) та Україна - Австрія (21 червня).

«Паркен», Копенгаген (Данія).

Місткість - 28 365 допустимість - 25-45 відсотків.

Три групові матчі, одна зустріч 1/8 фіналу.

«Санкт-Петербург» (Росія).

Місткість - 68 134, допустимість - 50 відсотків.

Шість ігор групового етапу і один з чвертьфіналів.

«Ла-Картуха», Севілья (Іспанія).

Місткість - 60 000, допустимість - 25-45 відсотків.

Три поєдинки групової стадії і матч 1/8 фіналу.

«Альянц Арена», Мюнхен (Німеччина).

Місткість - 75 000, допустимість - 22 відсотки.

Три групові матчі та один на стаді чвертьфіналів.

«Пушкаш Арена», Будапешт (Угорщина).

Місткість - 67 215, допустимість - 100 відсотків (із суворими правилами входу на стадіон).

Три зустрічі групового етапу і матч 1/8 фіналу.

«Олімпійський стадіон», Баку (Азербайджан).

Місткість - 68 700, допустимість - 50 відсотків.

Три групові матчі та один чвертьфінал.

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«Стадіо Олімпіко», Рим (Італія).

Місткість - 72 698, допустимість - 25-45 відсотків.

Три матч групового етапу (в тому числі поєдинок відкриття турніру Туреччина - Італія, 11 червня) та одна зустріч 1/4 фіналу.

На фото: wikipedia.org