Штати цінують роль ЄС у притягненні Росії та Білорусі до відповідальності

США цінують роль ЄС у притягненні Росії та Білорусі до відповідальності за порушення міжнародного права.

Про це заявив політичний координатор місії США при ООН Родні Гантер на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому співпраці Організації з ЄС, за участю в онлайн-режимі високого представника ЄС Жозепа Борреля, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Дії Москви щодо України – загроза для європейської безпеки», - наголосив Гантер.

Він підкреслив, що США та ЄС підтримують суверенітет та територіальну цілісність України та Грузії – як на багатосторонніх майданчиках, так і на двосторонньому рівні.

«Ми й далі підтримуватимемо наших союзників і партнерів і закликаємо Росію припинити воєнну, економічну, дипломатичну діяльність та зусилля з дезінформації, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії», - заявив представник США.

Він подякував ЄС «за рішучі та швидкі дії» після перехоплення білоруською владою літака Ryanair й арешту журналіста Романа Протасевича. США підтримують ці зусилля, зокрема «в межах санкційної політики для того, щоб білоруська влада відповіла за свої дії», сказав Гантер.

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За його словами, США та ЄС також мають вивчити ситуацію з правами людини щодо польських меншин у Білорусі, де, як повідомлялося раніше, були заарештовані представники Спілки поляків.