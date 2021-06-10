Штати цінують роль ЄС у притягненні Росії та Білорусі до відповідальності
Про це заявив політичний координатор місії США при ООН Родні Гантер на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому співпраці Організації з ЄС, за участю в онлайн-режимі високого представника ЄС Жозепа Борреля, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
«Дії Москви щодо України – загроза для європейської безпеки», - наголосив Гантер.
Він підкреслив, що США та ЄС підтримують суверенітет та територіальну цілісність України та Грузії – як на багатосторонніх майданчиках, так і на двосторонньому рівні.
«Ми й далі підтримуватимемо наших союзників і партнерів і закликаємо Росію припинити воєнну, економічну, дипломатичну діяльність та зусилля з дезінформації, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії», - заявив представник США.
Він подякував ЄС «за рішучі та швидкі дії» після перехоплення білоруською владою літака Ryanair й арешту журналіста Романа Протасевича. США підтримують ці зусилля, зокрема «в межах санкційної політики для того, щоб білоруська влада відповіла за свої дії», сказав Гантер.
За його словами, США та ЄС також мають вивчити ситуацію з правами людини щодо польських меншин у Білорусі, де, як повідомлялося раніше, були заарештовані представники Спілки поляків.