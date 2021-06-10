Moderna подала заявку на COVID-вакцинацію підлітків у США

Американська фармацевтична компанія Moderna подала заявку до Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США (FDA) щодо використання вакцини проти COVID-19 для підлітків віком від 12 до 17 років.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, повідомляє Укрінформ.

«Ми раді повідомити, що подали заявку FDA на отримання дозволу щодо екстреного використання нашої вакцини проти COVID-19 для підлітків у Сполучених Штатах», - заявив у цьому зв’язку головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

У компанії підкреслили, що їхня вакцина довела високу ефективність у запобіганні зараженню COVID-19 (SARS-CoV-2) серед підлітків.

«Ми вже подали заявку на дозвіл до Міністерства охорону здоров'я в Канаді та Європейського агентства з лікарських засобів, і подаватимемо документи до регуляторних агентств по всьому світу щодо (вакцинації – ред.) цієї важливої частини населення молодшого віку», - зауважується в повідомленні.

Читайте також: Японія схвалила вакцини Moderna і AstraZeneca

Як повідомляв Укрінформ, вакцина від компанії Moderna має високий рівень ефективності (близько 93%) щодо захисту від захворювання на COVID-19. Людина починає отримувати імунітет уже після 14 днів від отримання першої дози. Вакцина вже пройшла випробування серед підлітків, у якому взяли участь 3732 учасники віком від 12 до менш як 18 років у США.