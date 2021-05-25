Moderna заявляє про ефективність її COVID-вакцини для дітей 12-17 років

Компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 була безпечною і ефективною та давала стійкі реакції на антитіла в осіб віком від 12 до 17 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

У випробуваннях вакцини взяли участь 3 732 підлітки у США віком 12-17 років.

Аналізи крові підлітків показали, що вакцина викликала імунну відповідь, еквівалентну попереднім висновкам щодо рівня імунної відповіді у дорослих.

Жоден із дітей, які отримали вакцину, не захворіли на COVID-19, починаючи через 14 днів після другої дози.

У Moderna заявили, що четверо дітей, які отримували плацебо, здали позитивний тест на COVID-19, проте такий результат "відповідає 100%-ефективності вакцини". Компанія зауважила, що цифра може змінюватися після збору більшої кількості даних.

Зазначається, що вакцина була ефективною на 93% після однієї дози для запобігання легких випадків захворювання на COVID-19.

Побічні ефекти включали головний біль, втому, біль у м’язах та озноб після щеплення другої дози. Також іноді спостерігалася біль у місці ін’єкції.

Moderna планує на початку червня подати заявку в Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на екстрене використання вакцини для підлітків старше 12 років.

Як повідомляв Укрінформ, компанії Pfizer Inc та BioNTech SE заявили, що їхня вакцина проти COVID-19 була безпечною і ефективною та давала стійкі реакції на антитіла в осіб віком від 12 до 15 років.