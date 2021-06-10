У Польщі суд арештував підозрюваного у шпигунстві на Росію

За рішенням суду у Варшаві заарештували на три місяці підозрюваного в шпигунстві на РФ громадянина Польщі, якого 31 травня затримала Агенція внутрішньої безпеки Польщі (ABW). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прокурор Мазовецького екстериторіального відділу департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури у Варшаві висунув затриманому обвинувачення у шпигунстві на користь спецслужб Російської Федерації проти інтересів Польщі за статтею 130 п.1 Кримінального кодексу”,- йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що проведено обшук у помешканні затриманого та пов’язаних з ним осіб. У результаті вилучено кошти на суму близько 300 тис. злотих (понад 65 тис. євро), а також велику кількість носіїв даних.

Під час слідства прокурор встановив, що підозрюваний шпигував на Росію, і його діяльність активізувалася після того, як раніше за обвинуваченням у шпигунстві було затримано його колегу.

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“За вказівкою осіб, які співпрацюють з російською розвідкою, він намагався встановити контакти з польськими та іноземними політиками, які працюють у Європарламенті”, - підкреслили у Національній прокуратурі РП.

За даними правоохоронців, підозрюваний провадив свою діяльність на території Польщі, ЄС та інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала 5 травня 43-річного громадянина країни, який підозрюється у шпигунстві на користь Росії. За даними силовиків, підозрюваний, зокрема, передавав російським спецслужбам інформацію і матеріали в оборонній сфері.