У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію

Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала 5 травня 43-річного громадянина країни, який підозрюється у шпигунстві на користь Росії.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення на урядовому сайті речника міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслава Жарина.

“Підозрюваний виконував поставлені завдання, зокрема передав російським спецслужбам інформацію і матеріали в оборонній сфері, про суб’єкти та польських громадян. Йдеться про важливі дані для російських дій на території Польщі на шкоду країні", – зазначається у повідомленні.

Затриманий визнав свою провину, суд тимчасово заарештував його на три місяці.

Як зазначається, дії, що супроводжувалися затриманням особи, були "точними і скоординованими". Зокрема, одночасно здійснено обшук у кількох місцях, опитано кільканадцять свідків. Отримані таким чином речі і документи доповнюють зібрану на цей момент доказову базу.

Слідство у цій справі веде Агенція внутрішньої безпеки Польщі під контролем одного з департаментів Національної прокуратури РП.

"Слідство стосується участі встановлених громадян Польщі і Росії у діяльності російської розвідки проти Польщі, тобто скоєння злочину за статтею 130 §1Кримінального кодексу", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує ув'язнення терміном від року до 10-ти.

Справа перебуває на етапі розслідування, значна частина слідства має таємний характер.

Фото: gov.pl