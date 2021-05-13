Розвідка Канади заявляє про небачену з часів «холодної війни» шпигунську активність

Іноземна шпигунська активність та інше стороннє втручання у справи Канади торік досягли масштабів, які не спостерігалися з часів Холодної війни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив директор Канадської служби безпеки й розвідки Девід Віньйо.

“У 2020 році Канадська служба безпеки й розвідки виявляла іноземну розвідувальну діяльність та втручання в масштабах, небачених з часів Холодної війни”, - зазначив Віньйо.

За його словами, канадські розвідники зафіксували зростання іноземної активності у всіх ключових сферах.

“Виклики національній безпеці, що постають перед Канадою - зокрема, екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та шкідлива кібернетична діяльність - посилилися, розвинулися та у багатьох формах стали значно небезпечнішими для канадців”, - указав очільник спецслужби.

Як повідомлялося, Девід Віньйо заявив, що суверенітету Канади найбільше загрожують дії Росії та Китаю.