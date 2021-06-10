Сейм Латвії видасть свого депутата через підозри в шпигунстві на РФ

Парламентська більшість вирішила видати депутата Сейму Латвії від партії «Saskana/Злагода» Яніса Адамсонса для затримання за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.

Уточнюється, що «за» проголосували 69 депутатів, «проти» - п'ятеро, четверо - утрималися.

Перед цим комісія латвійського Сейму щодо мандатів, етики та заяв розглянула клопотання Генеральної прокуратури про надання згоди на розшук Адамсонса, обшук місця проживання і роботи депутата Сейму, затримання, арешт для огляду предметів, вилучених у результаті затримання та обшуку відповідно до ч. 1 ст. 85 Кримінального закону - за незаконний збір інформації з метою передачі іноземній державі, організації або службі зовнішньої розвідки безпосередньо або через іншу особу.

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Прохання про видачу Адамсонса пов'язане з підозрами у шпигунстві на користь Росії. При цьому за неофіційною інформацією, доступною латвійському TV, в матеріалах Служби держбезпеки йдеться про 43 епізоди, які відбулися протягом останніх чотирьох років. Адамсонс, який працює в парламентській комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, не має доступу до державної таємниці, проте, він надавав інформацію про бюджет армії, закупівлі, а також після свого відвідання східного кордону.

У розмові з LTV Адамсонс спростував обвинувачення, заявивши, що єдиним способом передачі інформації були його інтерв'ю. Депутат також сказав, що його ще не запрошували (на ранок четверга) до Комітету щодо мандатів, етики та заяв, і він не читав листа з Генеральної прокуратури Латвії.