Хакери зламали електронну пошту глави канцелярії прем’єра Польщі

Глава канцелярії голови Ради міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив про те, що хакери зламали його приватну електронну скриньку та його дружини, а також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах.

Про це Дворчик написав у Твіттері, зауваживши, що йдеться про дезінформаційні дії, ймовірно, з боку Росії чи Білорусі.

“У зв’язку з повідомленнями про проникнення на мою електронну скриньку та дружини, а також на наші акаунти в соцмережах, про це було поінформовано відповідні державні служби”,- заявив Дворчик.

Він зазначив, що викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася у російській соцмережі Телеграм. На його переконання, з огляду на те, що він вже 11 років має заборону на в’їзд до Росії та Білорусі й активно підтримує демократичні перетворення на території країн колишнього СРСР, він сприймає зламання пошти як “широко розгорнуті дезінформаційні дії, що містять фальсифіковану і маніпулятивну інформацію”.

Він підкреслив, що в електронній скриньці не було жодної таємної інформації чи з обмеженим доступом.

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Дворчик зазначив, що повідомлення, яке було опубліковано на сторінці його дружини в соцмережах, про зламання його пошти та викрадення таємних документів, є “фальсифікованим і містить неправдиву інформацію”.

“Без сумніву, треба ствердити, що метою цієї кібератаки є дезінформація й у зв’язку з цим відповідні спецслужби РП здійснюють необхідні дії з вияснення ситуації”,- підкреслив Дворчик.

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