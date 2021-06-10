Хакери зламали електронну пошту глави канцелярії прем’єра Польщі

Хакери зламали електронну пошту глави канцелярії прем’єра Польщі

Укрінформ
Глава канцелярії голови Ради міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив про те, що хакери зламали його приватну електронну скриньку та його дружини, а також змогли проникнути на його акаунти в соцмережах.

Про це Дворчик написав у Твіттері, зауваживши, що йдеться про дезінформаційні дії, ймовірно, з боку Росії чи Білорусі.

“У зв’язку з повідомленнями про проникнення на мою електронну скриньку та дружини, а також на наші акаунти в соцмережах, про це було поінформовано відповідні державні служби”,- заявив Дворчик.

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Він зазначив, що викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася у російській соцмережі Телеграм. На його переконання, з огляду на те, що він вже 11 років має заборону на в’їзд до Росії та Білорусі й активно підтримує демократичні перетворення на території країн колишнього СРСР, він сприймає зламання пошти як “широко розгорнуті дезінформаційні дії, що містять фальсифіковану і маніпулятивну інформацію”.

Він підкреслив, що в електронній скриньці не було жодної таємної інформації чи з обмеженим доступом.

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Дворчик зазначив, що повідомлення, яке було опубліковано на сторінці його дружини в соцмережах, про зламання його пошти та викрадення таємних документів, є “фальсифікованим і містить неправдиву інформацію”.

“Без сумніву, треба ствердити, що метою цієї кібератаки є дезінформація й у зв’язку з цим відповідні спецслужби РП здійснюють необхідні дії з вияснення ситуації”,- підкреслив Дворчик.

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