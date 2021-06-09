Київські сервіси можуть підвисати - хакери влаштували DDOS-атаку

Системи кіберзахисту зафіксували масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр у Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Спеціалісти з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно регламенту.

“Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі”, - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Служба безпеки України заблокувала масову кібератаку спецслужб РФ на комп’ютерні мережі органів української влади.