СБУ заблокувала ботоферму, яку «годували» з Росії криптовалютою

У Черкасах кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу ботоферми, яка діяла в інтересах гібридної агресії Росії проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що ботоферму "підтримував" житель Черкас у підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.

"Підприємець використовував сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Розрахунок за послуги отримував криптовалютою та через російські віртуальні платіжні системи, заборонені на підставі рішення РНБО України”, - ідеться в повідомленні.

Слідчі СБУ задокументували, що через ботоферму інтернет-агітатори поширювали дезінформацію про події в ОРДЛО, проросійську пропаганду, спрямовану на штучну дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності України.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, понад 400 сім-карток мобільних операторів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування ботоферми.

Як повідомляв Укрінформ, кіберфахівці Служби безпеки України у Чернігові припинили діяльність ботоферми, яку адміністрували з Росії.