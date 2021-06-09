Пентагон оголосив про нові таємні програми протидії Китаю

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу видав розпорядження своєму відомству вжити нових заходів протидії Китаю, не розкривши деталей, про які саме заходи йдеться.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The Hill.

Високопосадовці Пентагону заявили журналістам, що розпорядження «розв’яже проблему щодо Китаю», головним чином шляхом поліпшення співпраці із союзниками та партнерами США, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Сполучені Штати протягом останніх кількох років вважають протидію Китаю пріоритетом політики національної безпеки.

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І Остін, і держсекретар Ентоні Блінкен в останні місяці критикували Китай за агресивну й дестабілізуючу поведінку в регіоні, особливо за його військову діяльність у Південно-Китайському морі.

Розпорядження спрямоване проти таких дій і покликане підвищити «здатність Пентагону оживити мережу союзників і партнерів, зміцнити стримування та прискорити розробку нових оперативних концепцій, нових можливостей, майбутньої позиції сил і модернізацію цивільного та військового кадрового забезпечення», - ідеться в заяві Остіна.

Нагадаємо: наприкінці травня адміністрація Байдена оприлюднила оборонний бюджет, у якому міститься заклик спрямувати мільярди доларів на модернізацію систем озброєнь, аби конкурувати з Китаєм.

Згідно з планом, близько 5,1 млрд доларів буде виділено на Тихоокеанську ініціативу стримування – фонд, створений Конгресом для протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас республіканці вважають, що бюджет передбачає недостатньо коштів для того, щоб по-справжньому впоратися з проблемами, які створює Китай.