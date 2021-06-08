Китай висловив протест США через «політизацію» Олімпіади у Пекіні

Китайська влада висловила Конгресу США протест через "політизацію" зимових Олімпійських ігор, що мають відбутися у лютому 2022 року у Пекіні.

Про це повідомляє AFP, передає Укрінформ.

"Політизація спорту суперечить духу Олімпійської хартії та шкодить інтересам спортсменів,.. а також міжнародній олімпійській справі. Зацікавлені сторони мають негайно припинити використання Олімпійських ігор у політичних маніпуляціях", - заявив речник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь.

Як зазначається, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на слуханнях у Конгресі, що США "дуже інтенсивно консультуються з союзниками та партнерами, щоб розглянути загальні занепокоєння та, в ідеалі, встановити спільний підхід" у питанні щодо Олімпійських ігор-2022 у Пекіні на тлі звинувачень у бік Китаю у масштабних порушеннях прав людини.

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Пекін заперечує будь-які факти порушення прав людини у Гонконгу чи в населенній уйгурсько-мусульманською меншиною китайській провінції Сіньцзян.

Як повідомлялося, наприкінці травня тринадцять депутатів федерального парламенту Канади закликали Міжнародний олімпійський комітет перенести Олімпіаду-2022 з Пекіна до іншої країни через жорстоке ставлення Китаю до представників уйгурської народності.

На початку цього року канадський парламент офіційно визнав переслідування уйгурів у Китаї геноцидом.