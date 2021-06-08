Китай висловив протест США через «політизацію» Олімпіади у Пекіні
Про це повідомляє AFP, передає Укрінформ.
"Політизація спорту суперечить духу Олімпійської хартії та шкодить інтересам спортсменів,.. а також міжнародній олімпійській справі. Зацікавлені сторони мають негайно припинити використання Олімпійських ігор у політичних маніпуляціях", - заявив речник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь.
Як зазначається, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на слуханнях у Конгресі, що США "дуже інтенсивно консультуються з союзниками та партнерами, щоб розглянути загальні занепокоєння та, в ідеалі, встановити спільний підхід" у питанні щодо Олімпійських ігор-2022 у Пекіні на тлі звинувачень у бік Китаю у масштабних порушеннях прав людини.
Пекін заперечує будь-які факти порушення прав людини у Гонконгу чи в населенній уйгурсько-мусульманською меншиною китайській провінції Сіньцзян.
Як повідомлялося, наприкінці травня тринадцять депутатів федерального парламенту Канади закликали Міжнародний олімпійський комітет перенести Олімпіаду-2022 з Пекіна до іншої країни через жорстоке ставлення Китаю до представників уйгурської народності.
На початку цього року канадський парламент офіційно визнав переслідування уйгурів у Китаї геноцидом.