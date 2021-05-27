Вашингтон і Пекін провели перші торговельні перемовини за часів Байдена

Уперше з початку президентства Джо Байдена торговий представник США Кетрій Тай провела з віцепрем’єром Китаю Лію Хе перемовини щодо торговельної суперечки між двома країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa-international.

«Сторони провели відвертий, прагматичний та конструктивний обмін думками», - заявила китайська сторона.

США дали аналогічну оцінку перемовинам із Пекіном, відзначивши «відверту розмову між сторонами».

Такий вибір слів у дипломатичній мові, як правило, вказує на те, що під час дискусій існували певні розбіжності в думках між сторонами.

Торговельна суперечка між Пекіном та Вашингтоном триває вже три роки. Останній контакт між учасниками переговорів був у серпні минулого року, за часи адміністрації експрезидента США Дональда Трампа.

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США та Китай досягли часткової домовленості в січні минулого року щодо так званої першої фази торговельної угоди, яка поставила на паузу ескалацію в торговельній суперечці між країнами. Ця угода повинна була переглядатися кожні 6 місяців для контролю її виконання.

Згідно з угодою, Китай зобов'язався значно збільшити імпорт із США в рамках угоди. Пекін також вимагає від США скасувати «каральні» мита, введені Трампом майже на весь імпорт з Китаю.