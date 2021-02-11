Лідери США і Китаю провели перші переговори

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів першу на своєму посту телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої сторони обговорили низку актуальних питань.

Про це в середу, 10 лютого, повідомила прес-служба Білого дому, передає Укрінформ.

Американський лідер привітав свого колегу і весь китайський народ з Новим роком (за місячним календарем). Далі Байден підтвердив, що для нього пріоритетними є захист безпеки, процвітання, здоров'я і способу життя американського народу, а також збереження вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

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При цьому глава Білого дому висловив стурбованість у зв'язку з репресіями в Гонконзі, Синьцзян-Уйгурському автономному районі й на Тайвані.

Також під час бесіди співрозмовники обговорили заходи з протидії пандемії COVID-19 та загальні проблеми глобальної безпеки в області охорони здоров'я, зміни клімату та запобіганню розповсюдженню зброї.

Як раніше повідомляло агентство, адміністрація нового президента США Джо Байдена планує переглянути відносини між Вашингтоном і Пекіном у сфері торгівлі.

Фото: AP