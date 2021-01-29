США планують переглянути торговельну угоду Трампа з Китаєм

Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує переглянути відносини між Вашингтоном та Пекіном у сфері торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це інформує Reuters.

Зокрема, планується перегляд першої фази торгівельної угоди між США та Китаєм, яку підписав попередній президент Дональд Трамп.

"Все, що запровадила попередня адміністрація, переглядається, оскільки це стосується нашого підходу до національної безпеки...", - пояснила речниця Білого дому Дженіфер Псакі.

Псакі заявила, що адміністрація Байдена була зосереджена на підході до відносин США та Китаю "з позиції сили". Це означає, що Вашингтон координуватиме та спілкуватиметься з союзниками та партнерами щодо співпраці США з Китаєм.

Трамп підписав торгівельну угоду першої фази з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у січні 2020 року, припинивши майже 18-місячну торгівельну війну, в якій до американських та китайських товарів застосувувалися митні збори на сотні мільярдів доларів за принципом "тет-а-тет", що паралізувало торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Відповідно до угоди, Пекін пообіцяв збільшити закупівлю американських сільськогосподарських та промислових виробів, а також енергії та послуг на 200 млрд доларів вище рівня 2017 року протягом двох років.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї завив, що Пекін сподівається на раціональний підхід нової американської адміністрації до відносин з Китаєм, що дозволить домогтися поліпшення відносин між двома державами.