Байден створив окремий напрям реагування США на виклики з Китаю

Президент США Джо Байден оголосив про створення оперативної робочої групи в питаннях Китаю з метою оцінки оборонних стратегій щодо відповіді на виклики з боку КНР.

Про це він заявив у середу, під час свого першого візиту до Пентагону в якості верховного головнокомандувача, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це потребуватиме зусиль всього уряду, двопартійної взаємодії в Конгресі, а також міцних відносин та партнерства», - наголосив президент США.

Він підкреслив, що це стане відповіддю на виклики з боку Китаю, що забезпечить перемогу американського народу в майбутньому протистоянні.

Крім того, президент Байден заявив, що вважає застосування військової сили «крайнім заходом», який однак не повинен бути першим кроком.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого Джо Байден відвідав з першим візитом Міністерство оборони США після інавгурації 20 січня. Минулого тижня він уперше відвідав Державний департамент США.