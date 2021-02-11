Адміністрація Байдена не змінила позиції щодо російських С-400 в Туреччині - Держдеп

Офіційний Вашингтон продовжить вимагати від Туреччини відмовитися від російських систем ППО С-400, які Анкара закупила у РФ минулого року.

Про це заявив у середу речник Державного департаменту США під час регулярного брифінгу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Російські С-400 несумісні з озброєнням НАТО, вони загрожують безпеці технологій Альянсу та суперечать зобов'язанням Туреччини як союзника в межах НАТО», - заявив у цьому зв’язку офіційний представник Держдепу.

Він також підкреслив, що політика США щодо російських систем ППО С-400, закуплених Туреччиною, «не змінилася».

Крім того, Прайс повідомив, що глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен має намір провести телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу «протягом ближчих днів».

Як повідомлялося, напередодні міністр оборони Туреччини заявив, що турецька сторона має намір запропонувати у переговорах з новою адміністрацією США лише часткову активацію закуплених в Росії систем С-400.

Раніше США ввели санкції проти Анкари через закупівлю С-400 попри попередження з боку Вашингтона, а також інших країн-членів НАТО. У США заявили, що російські системи ППО, зокрема, збиратимуть дані про нові американські літаки F-35, які Анкара закупила перед цим в Сполучених Штатах. Турецька сторона, зі свого боку, заявила, що ці ППО працюватимуть незалежно від систем НАТО.