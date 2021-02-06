У Туреччині запевняють, що санкції за С-400 не загрожують оборонному комплексу

Санкції, запроваджені США проти Управління оборонної промисловості Туреччини за участь у закупівлі російських систем С-400, не зачіпають підприємства ОП.

Про це міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк повідомив у інтерв'ю виданню Defense Here.

«Справи в оборонній промисловості здійснюються через компанії оборонної промисловості. Ці компанії не підпадають під санкції», - сказав Варанк.

Він нагадав, що американські санкції розповсюджуються на Управління оборонної промисловості та чотирьох посадовців, на чолі з його керівником Ісмаїлом Деміром.

«Насправді головною функцією Управління оборонної промисловості є передача проєктів підрядникам після їх завершення. Іншими словами, більшість проєктів ведуться підприємствами оборонної промисловості», - пояснив міністр.

За його словами, оборонна промисловість Туреччини вже не є структурою, яку можна заблокувати за допомогою санкцій. Рівень локалізації в цьому секторі, який до 2000-х років становив лише 20%, зріс до 70%, відповідно зовнішня залежність оборонної промисловості значно зменшилася.

Варанк наголосив, що Туреччина є «надійним членом НАТО вже 68 років і одним із п'яти союзників, які надають всебічну підтримку Альянсу», тож рішення про застосування санкцій є «невірним політичним кроком, який завдав шкоди відносинам із США».

Як повідомлялося, США 14 грудня оголосили про запровадження санкцій проти Управління оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді із закупівлі систем С-400 у Росії. В Анкарі засудили цей крок та закликали Вашингтон виправити «серйозну помилку».

Фото: haberturk.com