США ввели санкції проти Туреччини за купівлю російських систем С-400

Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти Управління оборонної промисловості Туреччини через участь відомства в угоді щодо закупівлі систем С-400 у Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Майка Помпео, оприлюдненій у понеділок, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні США запроваджують санкції проти Управління оборонної промисловості Турецької Республіки (SSB) відповідно до розділу 231 Закону протидії противникам Америки через санкції (CAATSA) за свідому участь у масштабній угоді з Рособоронекспортом», - зауважив глава Держдепу.

Він нагадав, що Анкара придбала російські ракетні системи С-400 попри заперечення США та інших союзників по НАТО.

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«Сполучені Штати неодноразово вказували Туреччині на найвищому рівні, що придбання системи С-400 загрожує безпеці американських військових технологій та персоналу, а також забезпечує суттєві грошові надходження в оборонний сектор Росії та доступ росіян до турецьких збройних сил і оборонної промисловості», - пояснив держсекретар США.

Він нагадав, що дії Анкари призвели до призупинення американської програми F-35 Joint Strike Fighter для Туреччини.

Помпео назвав реакцію Вашингтона «чітким сигналом», що США далі запроваджуватимуть закон CAATSA й не терпітимуть оборудок з російським сектором оборони та розвідки, який перебуває під американськими санкціями.

«Я також закликаю Туреччину негайно вирішити проблему з С-400 в координації зі Сполученими Штатами. Туреччина є цінним союзником і важливим регіональним партнером у сфері безпеки для США, і ми налаштовані на продовження продуктивної взаємодії в оборонному секторі, яка тривала десятиліттями»,- зауважив державний секретар США.

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Санкції передбачають зупинення всіх американських експортних ліцензій та дозволів для турецького SSB, а також замороження активів та візових дозволів для директора цього управління Ісмаїла Деміра та інших керівників установи.

Як повідомлялося, Туреччина і Росія у 2017 році уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019-го до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. У середині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї.

Турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп у жовтні 2020 року. У НАТО висловили стурбованість з приводу пусків та заявили, що система може становити загрозу для повітряних суден союзників.