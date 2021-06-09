Байден скасував указ Трампа проти TikTok

Президент США Джо Байден скасував низку указів, підписаних за президенства Дональда Трампа, щодо обмеження TikTok, WeChat та інших китайських додатків.

Натомість Байден видав новий указ, передає Укрінформ з посиланням на WSJ.

Підписаний Байденом документ має на меті захист персональних даних американців і зобов’язує Міністерство торгівлі розробити критерії оцінки потенційних ризиків для національної безпеки, пов'язаних з додатками, які «належать, контролюються або управляються особами, що підтримують військову чи розвідувальну діяльність іноземних супротивників, залучених до шкідливої кібердіяльності або збору конфіденційних персональних даних».

Підкреслюється, що адміністрація Байдена поділяє занепокоєння проблемами національної безпеки, які можуть спричинити мобільні додатки китайського виробництва, попри те, що Байден скасовує деякі розпорядження, спрямовані проти окремих компаній.

«Адміністрація Байдена прихильно ставиться до просування відкритого, надійного і безпечного Інтернету, захисту прав людини як онлайн, так і офлайн, а також підтримує динамічну глобальну цифрову економіку, - цитує пояснювальну записку CNN. - Деякі країни, включаючи КНР, які не поділяють ці демократичні цінності, прагнуть використовувати цифрові технології і дані американців так, що це створює неприйнятні ризики для національної безпеки, просуваюють авторитарний контроль та власні інтереси. За допомогою указу США роблять рішучі кроки для захисту конфіденційних даних американців від збору та використання їх іноземними противниками через підключення програмних додатків».

Раніше Вашингтон висловлював занепокоєння тим, що Пекін може змусити виробників додатків збирати особисту інформацію своїх клієнтів. Припускалося також, що Китай може використовувати TikTok, для поширення дезінформації.

Торік адміністрація Трампа намагалася змусити ByteDance (материнську компанію TikTok, що базується в Китаї) виділити TikTok у нову компанію, що належить переважно американським інвесторам. Трамп підписав указ, відповідно до якого Міністерство торгівлі домагалося заборони TikTok в американських магазинах додатків. Але ці зусилля були зупинені через судові позови з приводу законності дій Трампа.

У пояснювальній записці до указу, поширеній Міністерством торгівлі сказано, що під його дію підпадають додатки, створені особами, на яких поширюється китайське законодавство. Протягом декількох місяців TikTok вів переговори з Комітетом з іноземних інвестицій у США про способи захисту даних американських користувачів.

Також Трамп підписав укази, які забороняють американцям вести бізнес з додатками TikTok і WeChat та їхніми власниками - компаніям ByteDance і Tencent Holdings.