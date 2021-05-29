Єврокомісія почала діалог із TikTok, аби та усунула порушення прав споживачів

Європейська комісія у взаємодії з мережею національних мереж захисту споживачів країн ЄС розпочала 28 травня формальний діалог з мережею TikTok для огляду її комерційних практик та мережевої політики.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

“Явища, що пов’язані з пандемією, надалі прискорили процеси цифрового розвитку. Це принесло з собою нові можливості, але також – нові ризики, особливо для найбільш вразливих споживачів. В Європейському Союзі заборонено використовувати приховану рекламу у банерах та відео, що призначені для дітей та підлітків. Діалог, який ми започаткували сьогодні, має допомогти TikTok у виконанні правил ЄС із захисту споживачів», - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань юстиції Дід’є Рейндерс.

Як зазначається, ця формальна процедура була започаткована проти мережі TikTok після оповіщення з боку Європейської організації із захисту споживачів (BEUC) на початку цього року щодо порушень прав споживачів, що допускаються TikTok. Серед таких порушень були названі прихований маркетинг, агресивні рекламні технології, що застосовувалися до дітей, та певні положення у контрактних правилах TikTok та у її мережевій політиці, які можуть бути розцінені як шкідливі або незрозумілі для споживачів.

Відсьогодні TikTok має місяць для відповіді на запит Єврокомісії та для контакту з нею та структурами захисту споживачів, зокрема, у Швеції та в Ірландії. Якщо в результаті такого діалогу недоліки не будуть виправлені, організації із захисту споживачів можуть вжити правові заходи з правового примусу адміністрації TikTok слідувати правилам ЄС.

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Як повідомлялося, Європейський Союз та його країни-члени проводять послідовну та цілеспрямовану політику із захисту прав споживачів. Окрім питань справедливого маркетингу та дотримання правил ринкової конкуренції, ця політика охоплює якість товарів та послуг, що отримують споживачів, в тому числі – від провідних інтернет-платформ та систем електронних послуг. У випадку невідповідності торговельних практик правилам ЄС або за ознаками картельної змови для монополізації ринку, що порушують права споживачів та обмежують їх вибір, Єврокомісія може застосовувати проти порушників правові процедури та накладати відчутні стягнення.