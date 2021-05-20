У TikTok з’явилася функція блокування до сотні коментарів одразу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Відтепер користувачі також зможуть автоматично блокувати до 100 акаунтів, з яких їм надсилають образливі коментарі.
Раніше користувачі TikTok могли видаляти або блокувати інші акаунти лише поодинці.
У компанії заявили, що поки що нова функція доступна «в обраних регіонах», але стане доступною решті світу «впродовж декількох тижнів».
Зазначається, що функція має бути особливо корисною для користувачів TikTok, оскільки алгоритм мережі може в одну мить зробити з будь-кого зірку, яка під своїми повідомленнями отримує сотні коментарів, не завжди бажаних.
Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Instagram дозволила своїм користувачам додавати до свого профілю до чотирьох займенників, аби інші користувачі знали, як до них звертатися.