В Австрії накрили велику міжнародну банду - вилучили понад 700 кілограмів наркотиків

Під час очолюваної ФБР та Європолом спільної операції з протидії організованій злочинності "Троянський щит" на території Австрії було проведено 67 обшуків, затримано 81 особу, а також вилучено понад 700 кг наркотиків.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив під час пресконференції у середу, 9 червня, у Відні федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.

"В Австрії було затримано 81 особу, проведено 67 обшуків, вилучено 707 кг наркотичних речовин", - заявив міністр, представляючи результати спільної операції на території республіки.

За словами глави МВС, у ході рейдів австрійські правоохоронці також вилучили 35 одиниць зброї та 650 тис. євро готівкою. Обшуки проходили у федеральних землях Відень, Нижня Австрія та Зальцбург.

Наразі 13 підозрюваних вже взято під варту, продовжується розгляд запобіжних заходів щодо інших. Один із затриманих перебував у розшуку в Сербії за потрійне вбивство. Під час його затримання було вилучено також 10 кг героїну.

Більшість із затриманих обвинувачуються у міжнародній торгівлі наркотиками. "Йдеться про кокаїн, героїн та марихуану у дуже великих кількостях", - заявила речниця прокуратури Відня Ніна Буссек.

Як повідомляв Укрінформ, про масштабну операцію правоохоронців з 16 країн під назвою "Троянський щит" стало відомо у вівторок, 8 червня. Під час рейдів у цих країнах всього було затримано понад 800 осіб.

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Операція стала можливою завдяки тому, що правоохоронцям вдалося розповсюдити серед представників організованої злочинності нібито захищені смартфони, які забезпечували "секретне" спілкування у закритій мережі під назвою "AMON". Насправді ж телефони – а загалом злочинці придбали собі понад 12 тис. "захищених" пристроїв – були підключені до поліцейської мережі, яку американське ФБР створило разом з австралійською владою ще у 2018 році.

Фото: ЕРА