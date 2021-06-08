ФБР завдяки «таємному» месенджеру затримало понад 800 міжнародних злочинців

Федеральне бюро розслідувань США у співпраці з правоохоронними органами більш як десяти країн провело у 18 країнах масове затримання понад 800 людей, підозрюваних у різноманітних злочинах.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Як зазначається, масштабна операція стала можливою завдяки мобільному додатку ANOM. Під час операції пристрої зі цим додатком розповсюджувались серед злочинців, дозволяючи поліції контролювати їхню комунікацію стосовно контрабанди наркотиків, відмивання грошей та навіть підготовки вбивств.

У спецоперації в усьому світі брали участь близько 9 тисяч правоохоронців.

Під час арештів були вилучені, зокрема, вісім тонн кокаїну, 250 одиниць вогнепальної зброї та загалом понад 48 мільйонів доларів у різних світових валютах та криптовалютах.

В самій лише Австралії заарештували 224 людини, конфіскували близько 4 т наркотиків та 35 мільйонів доларів.

Голова уряду Австралії Скотт Моррісон заявив, що операція "завдала важкого удару організованій злочинності" по всьому світу.

Європол назвав правоохоронну операцію "Троянський щит"/Greenlight найбільшою в історії.