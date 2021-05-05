Німеччина й Італія затримали понад 30 мафіозі з угруповання «Ндрангета»

У ході об’єднаної італо-німецького поліцейського розслідування проти найпотужнішого в Італії організованого кримінального угруповання «Ндрангета» вдалося затримати 31 підозрюваного мафіозі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Затриманих звинувачують в незаконному обороті наркотиків, відмиванні грошей і систематичному ухиленні від сплати податків з боку італійських піцерій і ресторанів в Німеччині.

Зазначається, що Євроюст та Європол, які координують діяльність правоохоронних органів в Європі, заявили, що в операції в Італії і Німеччині загалом взяли участь понад 800 співробітників поліції і податкових органів.

Експерти з обох країн сформували спільну команду для розслідування справи, що ускладнювалося через зашифровані телефонні системи, які підозрювані використовували для зв'язку.

Провідний прокурор Італії по боротьбі з мафіозі Федеріко Кафієро Де Рахо заявив, що розслідування в Турині, підтвердило, наскільки глибоко «Ндрангета», що походить із регіону Калабрія, проникла в італійську економіку. Підозрювані, як стверджується, відмивали виручку від продажу кокаїну в таких підставних підприємствах, як туристичні ресторани, продажі автомобілів та імпорт й експорт продуктів харчування.

«Усе це кримінальна система, яка проникає в економіку і показує, якою великою небезпекою є «Ндрангета». Ця мафія забруднює економіку різних країн, куди вона проникає», - сказав Де Рахо.

Головний прокурор у німецькій Констанці Йоганнес-Георг Рот заявив під час пресконференції, що розслідування виявило великомасштабне «систематичне ухилення від сплати податків» італійськими піцеріями і ресторанами по всій Німеччині.

За його словами, ресторатори розробили цілу бізнес-модель, що включала імпорт італійських продуктів харчування і ухилення від сплати податків у Німеччині.

У заяві Європолу та Євроюсту йдеться, що у зловмисників було вилучено сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності.