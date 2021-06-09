МН17: суд у Нідерландах слухав телефонні розмови Гіркіна та інших підозрюваних

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" закінчилося третє засідання суду по суті у справі про збитий в 2014 році літак рейсу МН17.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, наступне засідання суду по суті відбудеться завтра о 10:00, за місцевим часом.

Сьогодні в суді були представлені фрагменти телефонних розмови в яких фігурують четверо обвинувачених. Це троє росіян Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Зокрема, у суді було презентовано аудіо фрагмент розмови Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та Михайла Шеремета, який в 2014 році був першим заступником Аксьонова, нині депутат Держдуми Росії.

Зокрема, Гіркін просив «масштабної допомоги» з боку Росії: «якщо найближчим часом не буде масштабної допомоги то задавлять ... якщо не буде вирішено питання з російською допомогою, з повітряним прикриттям, і хоча б, щоб з підтримкою артилерії, то не втримати нам Схід», - сказав він.

Також у суді досить детально було представлено зібрані слідством докази транспортування ЗРК «Бук». Продемонстровано фото, відео та карти пересування.

Суддя також зазначив, що імена засекречених свідків відомі слідству та слідчому судді.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" продовжується розгляд питань щодо зброї, з якої було збито літак рейсу MH17, місця запуску ракети, а також ролі у цьому теракті чотирьох підсудних.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.