На засіданні суду у справі МН17 показали знімки уламків ракети, яка збила літак

У Нідерландах під час другого судового засідання по суті у справі МН17 показали фото фрагментів ракети, що влучила у пасажирський літак у липні 2014 року.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу, ці чотири фрагменти ракети були знайдені свідком, який також зняв відео, проте воно не було продемонстроване заради безпеки свідка.

“Згідно з результатами дослідження цих чотирьох фрагментів, усе вказує на те, що три з них відповідають ракеті 9М38М1, інший може бути як від ракети 9М38, так і від 9М38М1”, - зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

У суді також було продемонстровано фото частини корпуса ракети, яка, згідно з технічним описом, відповідає корпусу 9М38М1.

Крім того, було продемонстровано фото унікальних за формою фрагментів, які містяться всередині ракет. При цьому у тілі капітана екіпажу літака виявлено фрагмент у формі “метелика”, ще один був знайдений у кабіні літака.

Дослідивши уламки літка та фрагменти ракети, експерти дійшли висновку, що літак рейсу МН17 був збитий саме ракетою 9М38М1, випущеною з протиповітряного комплексу “Бук”.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 8 червня проходить друге судове засідання по суті у справі МН17.

Суд розпочав розгляд питань щодо зброї, з якої був збитий літак, та місця запуску ракети, а також ролі чотирьох підсудних.

У Нідерландах розпочалося друге судове засідання по суті у справі МН17 / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.