На засіданні суду у справі МН17 показали відео з «Буком»

Під час другого судового засідання по суті у справі МН17 у Нідерландах продемонстрували відео, на якому зенітно-ракетний комплекс «Бук» прямує у бік смт Первомайське.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Суддя на засіданні озвучив інформацію, що 20 свідків бачили у небі слід після падіння літака рейсу МН17, а ще є свідки, які чули шум та вибух. Крім того, є свідки, які стверджують, що перебували в районі місця запуску і бачили у день трагедії “Бук” або чули розмови про нього.

Зокрема, один зі свідків повідомив, що бачив пересування військової техніки, потім почув вибух та свист, після чого впав літак. Для перевірки слів цього свідка були вивчені дані його телефона, які підтверджують, що свідок 17 липня 2014 року перебував у районі місця трагедії. Ще один свідок, який приїхав з Росії і воював проти України, розповів, що в день катастрофи бачив пуск ракети.

Сьогоднішнє засідання суду завершилося. Наступне розпочнеться завтра о 10:00 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах проходить друге судове засідання по суті у справі МН17.

Суд розпочав розгляд питань щодо зброї, з якої був збитий літак, та місця запуску ракети, а також ролі чотирьох підсудних.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.