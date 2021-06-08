Журналіст Bellingcat про збитий MH17: Всі докази підтверджують, що РФ прислала зброю

Всі докази свідчать про те, що Росія поставила зброю - ракету до самохідного зенітного комплексу (ЗРК) "Бук", за допомогою якого був збитий в небі над Східною Україною у 2014 році літак "Малайзійських авіаліній", що слідував рейсом MH17.

Таку думку в бесіді з DW висловив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв, передає Укрінформ.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджуючих доказів, що в цілому не існує іншого пояснення (того, що сталося - ред.) - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якого був збитий (літак - ред.) і вбиті 298 осіб", - підкреслив журналіст, що входив до команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу "Боїнга" (Boeing 777).

"Зараз немає ніяких сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", - упевнений Грозєв.

За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен допис у соцмережах, розміщений російськими солдатами, в тому числі із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".

"Якби Росія хотіла встановити правду, вона просто б співпрацювала зі слідством тією мірою, в якій її про це просили. А вона як і раніше відмовляється", - зазначив журналіст.

Так, слідча бригада і судді просили РФ сприяти допиту членів 53-ї бригади, а також двох військових із п'ятої бригади, щоб вони могли виправдатися і відкинути звинувачення на адресу Москви, вказав Христо Грозєв.

"РФ мовчить з цього приводу і не надає такий доступ. Росія продовжує стверджувати, що виключена з розслідування, їй не дають можливості внести в нього свій внесок, але в той самий час вона не виконує такі запити про надання даних", - резюмував розслідувач.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збивання літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги в березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

7 червня 2021 року почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних.