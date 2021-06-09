Місія ОБСЄ за добу нарахувала понад 75 порушень перемир’я
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 131/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 8 червня 2021 року.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 53 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.
Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в ніч із 6 на 7 червня на північний схід від н.п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).
За попередню добу на Донеччині було зафіксовано 62 такі порушення.
"У Луганській області Місія зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню (жодного вибуху)", - повідомили в СММ.
Всі порушення режиму припинення вогню сталися на північний захід від н.п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська).
За попередню добу у цій області було зафіксовано 76 таких порушень.
Як раніше повідомляло агентство, учора окупанти двічі порушили «тишу» на сході України.