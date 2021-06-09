Місія ОБСЄ за добу нарахувала понад 75 порушень перемир’я

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 53 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 23 таких порушення на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 131/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 8 червня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 53 порушення режиму припинення вогню, зокрема 14 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в ніч із 6 на 7 червня на північний схід від н.п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).

За попередню добу на Донеччині було зафіксовано 62 такі порушення.

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"У Луганській області Місія зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню (жодного вибуху)", - повідомили в СММ.

Всі порушення режиму припинення вогню сталися на північний захід від н.п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська).

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За попередню добу у цій області було зафіксовано 76 таких порушень.

Як раніше повідомляло агентство, учора окупанти двічі порушили «тишу» на сході України.