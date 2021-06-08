В ОБСЄ розповіли про найбільші екологічні ризики для прифронтових територій

Основні ризики для довкілля на прифронтових територіях в Донецькій та Луганській областях пов’язані з фізичним пошкодженням, технологічними та операційними порушеннями в роботі промислових підприємств.

Про це під час дискусії на тему "Природа під загрозою: екологічні виклики і збитки в зоні ООС і АР Крим", що відбулася в Українському кризовому медіацентрі, розповіла національний спеціаліст проєктів Координатора програм ОБСЄ в Україні Алла Ющук, передає кореспондент Укрінформу.

За даними Ющук, з 2014 року в регіоні зафіксовано понад пів тисячі випадків порушення роботи промислових об’єктів. 80% таких інцидентів належать до категорії високого або надзвичайно високого екологічного ризику. 25% із них - прямі пошкодження внаслідок бойових дій, ще майже 50% пов’язані з непрямим впливом обстрілів і атак, решта - звичайні порушення технологічних та операційних процесів.

“Експерти виокремили зони підвищеного екологічного ризику. Це агломерації Донецьк - Макіївка, Торець - Горлівка - Єнакієве та місто Маріуполь на Донеччині, Луганськ і агломерація Алмазна - Ірміно - Золоте в Луганській області. Певно, найкритичнішим наслідком бойових дій стало неконтрольоване затоплення шахт, з яким пов’язані ризики забруднення поверхневих та підземних вод, а також просідання земної поверхні. Що, своєю чергою, може спричинити пошкодження інфраструктури і промислових об’єктів”, - розповіла Ющук.

Особливо небезпечні, за її словами, шахти, що використовувалися як місця зберігання небезпечних відходів. Поміж них координатор програм ОБСЄ назвала копальню “Юний комунар” (містечко Бунге біля Єнакієвого) з радіоактивними відходами. Проведення комплексних досліджень на таких об’єктах нині неможливе. Адже затоплені шахти розташовані на територіях, що тимчасово непідконтрольні Україні.

Ющук також розповіла про скринінгові дослідження і налагодження постійного моніторингу стану найбільш вразливого річкового басейну регіону - Сіверського Донця. ОБСЄ надає Україні технічну підтримку у цьому питанні, навчає персонал для вимірювання якості води, сприяє приведенню роботи Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у відповідність до європейських стандартів.

Згідно з мандатом, наданим Організацією з безпеки та співробітництва у Європі, Координатор проєктів планує, реалізує та стежить за виконанням програм, які мають допомогти Україні посилити безпеку та вдосконалити законодавство, інститути і практики відповідно до стандартів демократії.