Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ на окупованій частині Луганщини

Бойовики збройних формувань РФ обстріляли зі стрілецької зброї БПЛА СММ малого радіуса дії СММ ОБСЄ поблизу Обозного на окупованій частині Луганської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №131/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 8 червня 2021 року.

"Перебуваючи на північно-західній околиці н. п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська) для здійснення оголошеного польоту безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії, спостерігачі чули 23 постріли зі стрілецької зброї, орієнтовно за 2–3 км на північно-північний захід", - йдеться у звіті.

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За оцінкою СММ, вогонь "відкрили в напрямку БПЛА, що пролітав над позиціями збройних формувань приблизно за 2,5 км на північ від місцеперебування спостерігачів".

Команда Місії ОБСЄ приземлила БПЛА та залишила цей район.

Як раніше повідомляло агентство, учора окупанти двічі порушили «тишу» на сході України.